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Schianto nel Bresciano, le vittime sono due giovani sorelle

BRESCIA, 04 GIU - Sono due sorelle di 14 e 23 anni le vittime dell'incidente stradale avvenuto ad Iseo, in provincia di Brescia, in seguito allo scontro frontale tra l'auto delle vittime ed un'altra vettura. Le due ragazze sono morte sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni risultano residenti in Valtellina.

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