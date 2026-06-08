MILANO, 08 GIU - 'Contro l'espulsione degli abbonati' per 'un teatro per tutti': sono stati lanciati volantini dal loggione del teatro alla Scala poco prima dell'apertura del sipario per Carmen. La contestazione dei loggionisti per biglietti e abbonamenti dalla prossima stagione era attesa ed è puntualmente arrivata.
Scala, contestazione contro aumento biglietti con volantini dal loggione
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