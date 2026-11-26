BRUXELLES, 26 NOV - "Uno spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Una spagnola vicepresidenza della Commissione europea. Una spagnola alla guida della Banca europea per gli investimenti. In sintesi, una Spagna che guida l'Europa come non aveva mai fatto". Lo dichiara il premier spagnolo Pedro Sanchez sui social dopo l'intesa sullo spagnolo Pablo Hernandez de Cos per la presidenza della Bce.
Sanchez su de Cos, 'la Spagna guida l'Europa come mai prima d'ora'
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