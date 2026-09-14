MILANO, 14 SET - "Perego di Cremnago è il candidato di Forza Italia, la Lega presenterà il suo per Milano a Pontida". Lo dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine di un convegno a Regione Lombardia, spiegando che "rispetto le idee degli altri, ma io vedrei molto bene un sindaco milanese". "Il centrodestra - conclude - farà corsa compatta a Milano, Roma, Torino, Bologna, Monza e Como. Giustamente ogni partito propone il suo, e noi proporremo il nostro".
Salvini, 'Perego di Cremnago candidato di Forza Italia, noi avremo il nostro'
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