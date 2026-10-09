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Salvini, 'per noi si vota a fine legislatura, nell'autunno del 2027'

ROMA, 09 OTT - "Si vota a fine legislatura": per Matteo Salvini la scadenza resta "l'autunno del '27", quella "naturale", perché ci sono "così tante cose da fare, così tanti cantieri da completare, così tante case da riassegnare". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, a margine di una conferenza stampa al Mit. Salvini ha ribadito la "soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale", su cui, ha detto, "ci hanno spiegato per mesi che non avremmo avuto i numeri". Invece "i numeri c'erano".

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