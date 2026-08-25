RIMINI, 25 AGO - "Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine". Così il leader della Lega Matteo Salvini a interpellato in un punto stampa al Meeting di Rimini sul Cdm convocato per domani. A chi gli chiede per quanto sarà prorogato lo sconto sulle accise risponde "per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi".
Salvini, penso proroga accise per alcuni giorni, fino a settembre
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