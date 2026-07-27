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Salvini, contrario alle accise sui tabacchi per il decreto carburanti

ROMA, 27 LUG - "Non mi risulta" che il governo farà ricorso alle accise sui tabacchi per finanziare il decreto contro il caro carburanti atteso oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri, "e comunque sono contrario". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi. Il leader della Lega non si è sbilanciato sull'entità delle risorse stanziate per il decreto: "Stanno lavorando gli altri ministri".

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