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Salvini, al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro

MILANO, 21 SET - "Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri voglio che sia il Congresso che rappresenta tutti militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del consiglio federale in via Bellerio che ha discusso del congresso straordinario. "Conto e mi aspetto che si candidi qualcuno d'altro", ha concluso.

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