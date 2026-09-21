MILANO, 21 SET - "Il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri voglio che sia il Congresso che rappresenta tutti militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del consiglio federale in via Bellerio che ha discusso del congresso straordinario. "Conto e mi aspetto che si candidi qualcuno d'altro", ha concluso.
Salvini, al congresso della Lega conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro
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