PONTIDA, 19 SET - "La Lega vince solo se è forte, se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud, e lo dico da milanese, lombardo e da padano". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini dal palco della Pontida dei giovani. E ha aggiunto: "Serve coraggio determinazione e pazienza che vuol dire mai mollare nel bene e nel male e mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche".
Salvini a Pontida, la Lega vince solo se è forte e unita, da Nord a Sud
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