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Salti fuori dall'acqua e giochi con le scie, delfini nel porto di Ancona

ANCONA, 01 SET - Un benvenuto a chi arriva e un saluto a chi lascia l'ormeggio. Due delfini nuotano nelle acque del porto di Ancona, tra la lanterna rossa e quella verde, saltando fuori dall'acqua e giocando con le scie delle barche che entrano ed escono dallo scalo del capoluogo marchigiano.

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