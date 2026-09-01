ANCONA, 01 SET - Un benvenuto a chi arriva e un saluto a chi lascia l'ormeggio. Due delfini nuotano nelle acque del porto di Ancona, tra la lanterna rossa e quella verde, saltando fuori dall'acqua e giocando con le scie delle barche che entrano ed escono dallo scalo del capoluogo marchigiano.
Salti fuori dall'acqua e giochi con le scie, delfini nel porto di Ancona
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