PECHINO, 31 LUG - Il bilancio delle vittime della frana avvenuta a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, all'inizio di questo mese è salito a 51, con 10 persone ancora disperse, secondo quanto comunicato dalle autorità. "In questo disastro, oltre 1.100 persone sono state evacuate in sicurezza; 10 persone sono state tratte in salvo (tre si sono riprese e sono state dimesse dall'ospedale)", hanno dichiarato i funzionari della contea di Pengshui, dove si è verificato il disastro, in un post sui social media che aggiornava il bilancio.
Sale a 51 il bilancio delle vittime della frana in Cina, 10 dispersi
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