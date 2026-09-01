BRUXELLES, 01 SET - "Ho appena parlato con il Cancelliere Merz. La Nato è pienamente solidale con la Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia del 14 agosto. Le prove sono inequivocabili. E accolgo con favore le misure annunciate dalla Germania in risposta". Lo scrive sui social il Segretario generale della Nato Mark Rutte, ribadendo che "la Nato continuerà a rafforzare la sua capacità di dissuadere e difendere tutti gli Alleati da qualsiasi minaccia, comprese azioni maligne come quelle viste a Lipsia e altrove nell'Alleanza. I tentativi russi di intimidirci, di minare la nostra unità e volontà di sostenere l'Ucraina sono vani e falliranno".
Rutte sente Merz, 'i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno'
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