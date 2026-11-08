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Rubio, 'progressi sull'infrastruttura di sicurezza dopo la guerra in Ucraina'

WASHINGTON, 08 NOV - Sono stati compiuti progressi su come potrebbe configurarsi "l'infrastruttura di sicurezza" dell'Ucraina e dell'Europa dopo la guerra con la Russia, e ulteriori passi in avanti potrebbero verificarsi nei colloqui dei prossimi giorni a Abu Dhabi. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio prima di partire per Parigi, dove parteciperà al G7 dei ministri degli Esteri.

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