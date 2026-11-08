WASHINGTON, 08 NOV - Sono stati compiuti progressi su come potrebbe configurarsi "l'infrastruttura di sicurezza" dell'Ucraina e dell'Europa dopo la guerra con la Russia, e ulteriori passi in avanti potrebbero verificarsi nei colloqui dei prossimi giorni a Abu Dhabi. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio prima di partire per Parigi, dove parteciperà al G7 dei ministri degli Esteri.
Rubio, 'progressi sull'infrastruttura di sicurezza dopo la guerra in Ucraina'
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