WASHINGTON, 08 NOV - Le richieste dell'Iran "non sono solo inaccettabili", ma in "alcuni casi scandalose e ridicole". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, sottolineando che Donald Trump "preferirebbe sempre risolvere questa e ogni altra questione per via diplomatica. A volte, però, non è possibile sfortunatamente".
Rubio, 'le richieste dell'Iran sono inaccettabili'
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