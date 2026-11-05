WASHINGTON, 05 NOV - Il Segretario di Stato Marco Rubio ha smentito in un'intervista al New York Times le indiscrezioni secondo cui avrebbe intenzione di lasciare l'amministrazione ma ha evitato di rispondere a domande sul proprio futuro politico. "Lavorare per il presidente Trump fino al termine del suo mandato è sempre stato il mio piano - ha detto -. Non so da dove provengano certe voci. Amo il lavoro che sto svolgendo".
Rubio, 'il mio piano è restare con Trump fino alla fine'
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