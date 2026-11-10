ROMA, 10 NOV - "La strada da fare è ancora lunga. Comunque, è un bene che stiano dialogando, è positivo che i colloqui trilaterali siano ripresi. E' sempre meglio che non avere alcun dialogo": lo afferma il segretario di Stato Usa Marco Rubio sui colloqui trilaterali in corso ad Abu Dhabi. Gli Stati Uniti "non si sono mai opposti" a colloqui diretti tra Europa e Russia, "erano i russi a non volerlo", ha aggiunto.
Rubio, bene i colloqui ad Abu Dhabi ma la strada è ancora lunga
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