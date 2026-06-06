ROMA, 06 GIU - Falso allarme furto per la lapide di Gigi Proietti al cimitero monumentale del Verano a Roma. L'Ama ha sporto denuncia segnalando che nel pomeriggio "ignoti hanno danneggiato e rubato" la lapide. L'azienda capitolina che gestisce il cimitero in serata ha anche fatto sapere di aver fornito alle forze dell'ordine "le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza". A stretto giro è arrivata però la precisazione della famiglia Proietti. La lapide è stata prelevata dall'agenzia funebre per inserire il nome della moglie dell'attore, Sagitta Alter, scomparsa lo scorso 21 aprile. Dunque, spiega la famiglia, non si è trattato di un furto, ma di una normale procedura, essendo la moglie dell'artista sepolta nello stesso luogo.
'Rubata la lapide di Proietti al Verano', ma era un falso allarme
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