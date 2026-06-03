Roland Garros: Arnaldi, peccato per Matteo, con Cobolli bella rivalità in campo

PARIGI, 03 GIU - ''Questo non è il match che mi immaginavo e che avrei desiderato. Mi dispiace per Matteo. Ha giocato un bel torneo e gli auguro di riprendersi presto: tornerà ancora piu forte": lo ha detto Matteo Arnaldi dopo il ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland-Garros. Arnaldi dice di ''sentirsi bene" e ''avere ancora energia per il prossimo match". La semifinale con Flavio Cobolli? ''''Sin da quando siamo piccoli abbiamo una bella rivalità in campo ma appena usciamo dal campo siamo amici. Spendiamo tanto tempo insieme.. Ci alleniamo insieme da quando abbiamo 11-12 anni. Spero sia una bella battaglia ma anche una bella partita da vedere''. Quanto alla preparazione, ''mi piace prendermi cura di me, spendere tanto tempo in palestra e in campo. Non è stato un periodo facile. Non sono ancora al 100% ma sto molto meglio. Non posso lamentarmi. Sono contento di come stanno andando le cose''. Arnaldi ha poi riferito di avere un problema con le luci serali del centrale Philippe- Chatrier. ''Ho un piccolo problema con le luci. Ho bisogno di un po' di game per ambientarmi, per vedere bene. Più vado avanti piu riesco a vedere meglio e a sentirmi meglio'', ha concluso.