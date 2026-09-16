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Roggero, potevo essere meno impulsivo e più riflessivo

MILANO, 16 SET - "Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo". Sono queste, in sostanza, le dichiarazioni spontanee rese in aula, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, da Mario Roggero, durante l'udienza per discutere l'istanza di differimento pena. Lo ha riferito il suo legale, l'avvocato Stefano Marcolini. Durante l'udienza il pg, Emma Gambardella, ha proposto l'inammissibilità dell'istanza. I giudici si sono riservati.

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