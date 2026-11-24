RIAD, 24 NOV - La protezione civile saudita comunica che 11 persone sono rimaste ferite nell'attacco degli Houthi contro il quartiere degli affari di Riad. "L'attacco ha provocato 11 feriti: due cittadini sauditi, due residenti di nazionalità indiana, tre residenti di nazionalità nepalese e quattro residenti di nazionalità egiziana", ha precisato l'ente in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale Spa.
Riad, '11 feriti nell'attacco degli Houthi contro il quartiere d'affari'
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