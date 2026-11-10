WASHINGTON, 10 NOV - Il repubblicano Jim Jordan è stato eletto come prossimo leader dei conservatori alla Camera quando si insedierà il nuovo Congresso in gennaio. Alleato di Donald Trump, Jordan è al momento il presidente della commissione giustizia. Lo riportano i media americani.
Repubblicani eleggono il trumpiano Jim Jordan come leader alla Camera
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