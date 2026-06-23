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Regeni, Procura chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo

ROMA, 23 GIU - Un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. E' quanto chiede la Procura di Roma nei confronti degli 007 egiziani imputati nel processo per la morte di Giulio Regeni. Le richieste di pena sono state formulate dal procuratore capo, Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Sergio Colaiocco.

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