TRIESTE, 22 SET - Un proiettile è stato recapitato questa mattina alla Corte dei Conti, in viale Miramare, con la posta. Secondo quanto si apprende, il proiettile era contenuto in una busta, ovviamente priva di mittente, indirizzata genericamente alla Corte dei Conti, senza indicare alcun destinatario specifico. Sul caso sta indagando la Polizia.
Recapitato proiettile a Corte dei Conti del Fvg
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTRIESTE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...