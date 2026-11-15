ROMA, 15 NOV - Israele non ha rispettato gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, che prevedeva di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e merci commerciali nella Striscia per gran parte degli ultimi otto mesi. Lo riferisce il Centro internazionale di supporto per Gaza di Kiryat Gat, a guida Usa, e visionato dal quotidiano Haaretz. In base ai dati forniti da Israele al Centro gestito Usa dal Coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat) e verificati dalle Nazioni Unite, lo Stato ebraico non sta rispettando i propri impegni per la prima volta dal cessate il fuoco dell'ottobre 2025. In base all'accordo, ogni settimana dovrebbero entrare a Gaza 4.200 camion carichi di aiuti umanitari e merci commerciali, pari a circa 600 camion al giorno. In media, ogni mese dovrebbero entrare nella Striscia circa 18.200 tir contenenti cibo, carburante, medicinali e attrezzature mediche, materiali per la costruzione di rifugi e forniture necessarie per la riparazione delle infrastrutture. Fonti a conoscenza delle consegne di aiuti hanno riferito ad Haaretz che grandi quantità di merci sono entrate a Gaza a gennaio e febbraio e che Israele ha rispettato gli impegni previsti dall'accordo durante quei mesi. Tuttavia, nella maggior parte dei mesi successivi, il numero di tir è stato pari a circa la metà dell'obiettivo concordato o anche meno.
Rapporto, Israele non ha rispettato gli accordi sugli aiuti a Gaza
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