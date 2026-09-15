ROMA, 15 SET - Il legale di Sigfrido Ranucci ha depositato questa mattina il ricorso urgente al tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. L'atto è firmato, in base a quanto si apprende, dai professori Franco Focareta, Franco Scarpelli e l'avvocato Stefano Rossi che operano all'interno del più ampio team di legali dello studio di Roberto De Vita.
Ranucci fa ricorso al tribunale dopo rimozione da conduzione Report
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