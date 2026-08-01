BOLZANO, 01 AGO - Un altro sabato da bollino nero sull'autostrada del Brennero. In direzione sud si segnalano tra il Brennero e Vipiteno 4 chilometri di coda per traffico intenso e tra Chiusa e Affi, su un tratto di quasi 160 chilometri, rallentamenti e code, sempre per traffico intenso. In direzione nord il traffico è invece rallentato tra Verona Nord e Rovereto Nord.
Rallentamenti per l'arrivo dei turisti sull'Autobrennero
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