ROMA, 14 NOV - A seguito di un attacco russo sul quartiere di Voznesenivskyi a Zaporizhzhia 17 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Lo scrive la Ukrainska Pravda citando l'amministrazione militare della regione. L'impatto ha danneggiato un edificio residenziale e le finestre di un istituto scolastico. Tra i feriti ci sono tre donne di 36, 74 e 88 anni e un uomo di 86 anni, colpiti dalle schegge.
Raid russo contro Zaporizhzhia, 17 feriti tra cui due bambini
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