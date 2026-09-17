Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Rabbino aggredito, c'è anche l'odio razziale tra i reati contestati

MILANO, 17 SET - "Non siamo razzisti. Nella denuncia c'è scritto che lo abbiamo preso a calci. Hanno descritto un film. Se vedono le videocamere eravamo fermi. Nessuno ha tirato un pugno o l'ha colpito all'inguine. Se lo vedo gli stringo la mano e gli dico 'se ti abbiamo fatto un danno, perdonaci'". Così uno dei 3 giovani accusati di aver aggredito un rabbino a Milano ha parlato fuori dall'aula delle direttissima dove c'è l'udienza per il fratello arrestato (per lesioni e non rapina come comunicato in precedenza). Il giovane risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...