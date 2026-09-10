LONDRA, 10 SET - Quattro persone sono state ferite in un un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
Quattro persone accoltellate a Londra, matrice per ora non chiara
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