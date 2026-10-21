MOSCA, 21 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato all'inviato americano Steve Witkoff che è stato rilasciato il cittadino statunitense Stephen Hubbard, che era detenuto in Russia. Lo riferiscono le agenzie russe. Hubbard si trova all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per essere rimpatriato, ha aggiunto Putin. Ieri il suo rilascio era stato chiesto dal presidente Usa Donald Trump.
Putin, rilasciato il cittadino americano Stephen Hubbard
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...