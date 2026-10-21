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Putin, rilasciato il cittadino americano Stephen Hubbard

MOSCA, 21 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato all'inviato americano Steve Witkoff che è stato rilasciato il cittadino statunitense Stephen Hubbard, che era detenuto in Russia. Lo riferiscono le agenzie russe. Hubbard si trova all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo per essere rimpatriato, ha aggiunto Putin. Ieri il suo rilascio era stato chiesto dal presidente Usa Donald Trump.

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