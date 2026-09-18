MOSCA, 18 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha votato online nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la camera bassa del Parlamento. Lo ha reso noto la televisione di Stato mostrando le immagini del momento in cui il capo del Cremlino, al computer alla sua scrivania, esprime le sue preferenze. Le elezioni si tengono da oggi a domenica sia ai seggi sia attraverso il voto elettronico.
Putin ha votato online per le elezioni parlamentari
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