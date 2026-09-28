MOSCA, 28 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi un decreto che aumenta di 15.000 unità il numero di militari nelle forze armate, portandole a un milione e 550mila. Lo rendono noto le agenzie russe. Il numero totale del personale delle forze armate, incluso il personale civile, è fissato a 2.441.630. Il precedente aumento del numero di militari risale a fine luglio, quando fu deciso un incremento di 25.000 unità per arrivare a 1.535.000.
Putin aumenta di 15.000 il numero di militari, il totale sale a 1.550.000
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