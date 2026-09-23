MOSCA, 23 SET - "Un numero così elevato, addirittura record, di persone che sono venute a votare dimostra che il popolo russo sostiene i nostri sforzi volti a rafforzare il Paese". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito delle elezioni per il rinnovo della Duma (camera bassa del Parlamento) svoltesi da venerdì a domenica. "È ben noto - ha affermato Putin, citato dall'agenzia Interfax, durante una riunione con il governo - che hanno cercato di ostacolarci, di sabotare queste elezioni, come dimostrano i continui tentativi del nemico di violare le difese aeree di Mosca e di altre regioni. Ma le lunghe code ai seggi elettorali dimostrano che è impossibile spaventare la Russia". "E ora - ha proseguito il capo del Cremlino - voglio rivolgermi ai nostri soldati e comandanti in prima linea. Voglio che sappiate, compagni, che questo voto è per voi. Le persone credono in voi, credono nella nostra vittoria, nel vostro eroismo, nella vostra dedizione alla Patria". "Non ho dubbi che tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati nell'ambito dell'operazione militare speciale saranno raggiunti", ha concluso Putin.
Putin, 'alta partecipazione al voto dimostra che il popolo ci sostiene'
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