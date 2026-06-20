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Protezione Civile, 'almeno 16 morti in raid israeliani nel sud del Libano'

BEIRUT, 20 GIU - Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. Lo afferma la Protezione civile libanese. Le squadre della Protezione Civile, mobilitate "dalle prime ore del mattino" nel distretto di Nabatieh in risposta ai "continui attacchi nella zona", nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, hanno trasportato "16 morti e 12 feriti" in ospedale, si legge in comunicato dell'organizzazione in un comunicato.

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