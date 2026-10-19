GUADALAJARA, 18 OTT - Durante la marcia pacifica contro l'acqua sporca a Guadalajara, gruppi violenti infiltrati hanno lanciato bottiglie molotov e petardi contro le porte del Congresso e del palazzo di governo, appiccando incendi. I disordini sono scoppiati nel tardo pomeriggio quando la maggior parte dei manifestanti si era già ritirata. Secondo alcuni testimoni le frange estreme del "blocco nero" sarebbero state pagate per provocare tafferugli e alzare la tensione. Gli agenti in tenuta antisommossa non hanno accerchiato i violenti. Alcuni poliziotti hanno invece accolto i cortei mostrando cartelli con le scritte "Nessuno scontro" e "Non litighiamo, anche noi siamo cittadini". Le autorità statali sono comunque intervenute fermando un paio di furgoni, tra cui un veicolo rubato con taniche di benzina a bordo. Il bilancio finale aggiornato dalle istituzioni locali è di cinque persone arrestate. Il governatore Pablo Lemus ha confermato i fermi per i roghi. Il politico ha spiegato che "da parte del Governo, sono stati fatti aggiustamenti alla strategia di accompagnamento e sicurezza per i manifestanti". Ha poi aggiunto che "la priorità è stata proteggere le persone, evitare lo scontro e garantire che la cittadinanza esercitasse in libertà il proprio diritto di esprimersi".
Proteste per l'acqua a Guadalajara, a fuoco il palazzo del Congresso
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