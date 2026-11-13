MILANO, 13 NOV - Continua su scala globale, dagli Stati Uniti all'Asia, il blocco informatico che sta colpendo i servizi di Microsoft, provocando disagi a utenti, aziende e istituzioni governative. "Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano", si legge in un aggiornamento di Microsoft su X. Stando a quanto ricostruito dall'Associated Press, l'interruzione ha messo ko non solo le caselle di posta degli utenti ma anche attività di alcune infrastrutture, come le attività di assistenza delle compagnie aeree.
++ Proseguono disservizi di Microsoft, colpiti governi e aziende in tutto il mondo ++
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