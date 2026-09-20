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Prof accoltellata a Roma, i genitori del 13enne le chiedono scusa

ROMA, 20 SET - I genitori del 13enne che ha aggredito venerdì la professoressa Isabella Marsilio hanno inviato una mail di scuse alla docente. In base a quanto si apprende il messaggio è stato inviato oggi dal padre e dalla madre del ragazzino che resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infatile dell'Umberto I.

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