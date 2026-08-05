TRENTO, 05 AGO - La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla morte di Mattia Maestri, il ragazzo di Coredo di 13 anni deceduto domenica dopo aver trascorso nove anni in stato vegetativo a causa dell'ingestione di formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Il pubblico ministero Giorgio Bocciarelli ha disposto anche l'esecuzione dell'autopsia, riporta Rai Tgr Trento.
Procura di Trento apre un fascicolo dopo la morte di Mattia Maestri
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