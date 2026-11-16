NEW YORK, 16 NOV - Nuovi disagi per il trasporto aereo americano. United Airlines segnala un'interruzione generalizzata dei suoi sistemi. "Ci scusiamo per l'inconveniente. Siamo a conoscenza dell'interruzione del sistema su vasta scala e i nostri team si stanno impegnando al massimo per ripristinare il corretto funzionamento nel minor tempo possibile", mette in evidenza United Airlines su X.
Problemi per United Airlines, interruzione nei suoi sistemi
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