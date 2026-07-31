MADRID, 31 LUG - "Le stime parlano di circa 60.000 persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione di Ceuta. La situazione è insostenibile". E' quanto ha detto il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Juan Jesus Vivas, in dichiarazioni ai media dopo una riunione con il premier Pedro Sanchez, il ministro dell'Interno e i vertici delle forze di sicurezza. "E' come se in Spagna in 24 ore entrassero 34 milioni di persone. Una cifra che indica che è assolutamente impossibile assimilare questa pressione", ha segnalato, denunciando la "sensazione di inquietudine, impotenza in alcuni caso di abbandono" della popolazione.
Presidente Ceuta, 'si stima siano entrate 60.000 persone in ultime ore
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