NEW YORK, 23 SET - Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, un piano di ricostruzione della Striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei Paesi membri del Board, altri Stati interessati, nonché gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. Nickolay Mladenov, Alto Rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel Paese: "Data la complessità della situazione", ha tuttavia insistito sul fatto che si stiano compiendo progressi. Il piano prevede 66 progetti, che spaziano dagli alloggi temporanei ad altre iniziative per la ripresa economica. I dati delle Nazioni Unite indicano che, entro l'ottobre 2025, gli attacchi israeliani avevano danneggiato o distrutto l'84% di tutte le strutture. Trump presiede il Board of Peace, organismo inizialmente concepito per supervisionare il cessate il fuoco a Gaza e la ricostruzione del territorio. Israele ha ribadito la necessità di eliminare le minacce poste da Hamas.
Presentato a New York il piano da 2,45 miliardi del Board of Peace per Gaza
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