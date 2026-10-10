OSLO, 10 OTT - La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, ha definito "senza precedenti e inaccettabili" le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte penale internazionale (Cpi). "C'è tanta tensione e apprensione riguardo alla sopravvivenza dei tribunali internazionali, in particolare della Corte penale internazionale dell'Aia… Ma soprattutto, un Paese ha annunciato sanzioni contro i giudici, solo per le ordinanze giudiziarie da loro emesse. È una cosa senza precedenti, inaccettabile", ha affermato Pillay in videoconferenza da Norimberga durante un evento al Centro Nobel per la Pace di Oslo.
Premio Nobel Pillay, 'inaccettabili le sanzioni Usa alla Cpi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiOSLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...