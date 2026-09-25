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Premier Libano, 'nostro futuro non sarà deciso da altri, Israele si ritiri'

NEW YORK, 25 SET - "Il futuro del Libano non sarà deciso da altri al suo posto, né la sua sicurezza e stabilità potranno diventare il prezzo di accordi conclusi in sua assenza. La nostra posizione sulla guerra è stata chiara fin dall'inizio: volevamo porvi fine e vogliamo che il cessate il fuoco venga consolidato". Il premier libanese Nawaf Salam, parlando all'Assemblea Generale dell'Onu, ha detto che "vogliamo che Israele si ritiri da tutto il territorio libanese fino ai nostri confini internazionalmente riconosciuti, in conformità con l'Accordo generale di armistizio del 1949 e come sancito dalla risoluzione 1701".

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