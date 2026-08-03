LISBONA, 03 AGO - Pur non essendo tra i firmatari della lettera dei 22 Paesi Ue che hanno ufficialmente chiesto di convocarla, il primo ministro portoghese afferma che il governo di Lisbona sostiene lo svolgimento della riunione d'emergenza dei ministri dell'Interno dell'Ue, prevista per domani e nella quale si discuterà dell'emergenza migratoria a Ceuta. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sull'account ufficiale del premier Luís Montenegro sui social e poi ripubblicato sugli account ufficiali del governo portoghese. Nel messaggio, Montenegro sostiene che la "politica rigorosa di regolamentazione e umanitarismo" del suo governo "in materia di accoglienza e rimpatrio, nonché di cooperazione e monitoraggio costante nei Paesi di origine, rappresenta la strada giusta da seguire nella gestione dell'immigrazione".
Premier del Portogallo sostiene il vertice Ue sui migranti dopo la crisi di Ceuta
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