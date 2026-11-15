ROMA, 15 NOV - Il porto di New Orleans ha citato in giudizio i proprietari e i gestori di una petroliera che venerdì pomeriggio si è scontrata con una nave da crociera ormeggiata nel porto. Lo riferisce la Bbc online. L'American Heritage è rimasta su un fianco e parzialmente sommersa nel fiume Mississippi dopo essere stata colpita dal mercantile Atlantic Asphalt. Secondo i documenti del tribunale, il porto sostiene che la petroliera sia responsabile della collisione che ha portato al salvataggio di oltre 100 passeggeri dal fiume Mississippi e ha causato danni per oltre 1 milione di dollari. Nella collisione sono rimaste ferite 32 crocieristi che sono stati ricoverati in ospedale, ma nessun disperso. Fatto questo che le autorità hanno salutato come un "miracolo sul Mississippi" mentre Le cause esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma secondo il capitano della Guardia Costiera statunitense Melanie Burnham, "sembra esserci stata una perdita di controllo del timone". I documenti del tribunale aggiungono che il terminal è stato "significativamente danneggiato" nell'incidente.
Porto di New Orleans fa causa dopo collisione tra petroliera e nave da crociera
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