WASHINGTON, 16 NOV - La portaerei Uss Theodore Roosevelt è arrivata in Medio Oriente dove si unirà alle altre due già presenti, George Washington e la George H.W. Bush. Lo annuncia il Comando Centrale Usa su X precisando che si tratta di un dispiegamento già in programma da tempo. Secondo i media americani potrebbe trattarsi del segnale che gli Stati Uniti vogliono riprendere operazioni contro l'Iran su vasta scala.
Portaerei Usa Roosevelt in Medio Oriente, è la terza nell'area
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