Pitbull azzanna 15enne e bimba di 7 anni nel Foggiano

Uno dei due pitbull che hanno aggredito due sorelline di 4 e 5 anni a Olgiate Olona (Varese), 17 Febbraio 2017. Una delle due è stata trasportata in elicottero al San Gerardo di Monza, per essere, poi, ricoverata con prognosi riservata per ferite plurime al volto; Gravi anche le condizioni della sorella, trasportata in ambulanza all' ospedale di Legnano (Milano), anche lei vittima di morsi al capo. ANSA