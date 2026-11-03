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Pillon, 'sulla famiglia del bosco decisione nelle prossime settimane'

PESCARA, 03 NOV - "Si precisa che la decisione della Corte sarà assunta probabilmente nelle prossime settimane". Queste le parole di Simone Pillon, l'avvocato della famiglia del bosco, nel giorno in cui in corte d'Appello all'Aquila è in corso l'udienza cartolare per decidere il ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion per ottenere il ricongiungimento con i figli, affidati ad una struttura protetta da novembre dello scorso anno.

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