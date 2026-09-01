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Pillon, per i bimbi del bosco rientri diurni immediati a Palmoli

PESCARA, 01 SET - "Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha depositato il proprio provvedimento in relazione all'istanza della difesa del 25 giugno scorso. Il decreto, firmato dalla presidente Angrisano nei suoi ultimi giorni di servizio all'Aquila, corregge parzialmente le precedenti decisioni e dispone un progressivo riavvicinamento dei minori alla famiglia, con rientri diurni immediati a Palmoli e - da ottobre - con pernotti in famiglia nel fine-settimana". Lo afferma l'avvocato della famiglia del bosco, Simone Pillon.

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