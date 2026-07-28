TORINO, 28 LUG - La Tav è il tema con il quale si è aperto oggi il Consiglio regionale del Piemonte, ma lo scontro tra maggioranza e opposizioni ha impedito di arrivare all'approvazione di un documento. Il centrodestra aveva presentato un ordine del giorno di condanna delle violenze e solidarietà alle forze dell'ordine a firma Fdi. Il Pd, che avrebbe auspicato un atto condiviso, ha chiesto allora l'attrazione del proprio odg, di analogo contenuto. A questo punto il Movimento 5 Stelle ne ha presentato uno in cui chiedeva le dimissioni del ministro Matteo Pientedosi, e Avs ha chiesto che il tutto venisse inserito come primo punto all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula. Il problema Piantedosi però ha fatto saltare il banco, e per non incagliarcisi il centrodestra ha ritirato il suo odg. Il risultato è che il Consiglio regionale del Piemonte, che ha sede a 60 chilometri dal luogo dell'attacco al cantiere della Torino - Lione di Chiomonte, non ha messo al voto un documento con la propria posizione sull'accaduto.
Piemonte, è scontro sul Tav in Consiglio regionale
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